Станом на 17:00 військові сутички на Сході припинилися - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Володимир Чеповий.

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“З 09.00 до 17.00 випадків застосування зброї, спроб захоплення адміністративних будівель та інших не зафіксовано... Станом на 17.00 можемо констатувати, що мирний план президента України Петра Олексійовича Порошенка має результатом фактичне припинення вогню в регіоні”, - сказав він, додавши, що, “за інформацією, наявною на даний час, по всьому сходу немає бойових дій”.

На запитання, що в разі поновлення вогню робитимуть сили АТО, Чеповий відповів: “Ми дійсно готуємось дати адекватну відповідь, якщо військові дії будуть продовжуватись”.