Генпрокурор призначив собі заступника

22:58, 23 червня 2014
Політика
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Генпрокурор Віталій Ярема призначив своїм заступником Анатолія Даниленка.

Фото: УНИАН

Відповідна інформація розміщена на сайті ГПУ.

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Окрім того, Андрія Теліженка призначено заступником начальника інформаційно-аналітичного відділу управління забезпечення зв`язків із громадськістю та засобами масової інформації.

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