Генпрокурор призначив собі заступника
22:58, 23 червня 2014Політика
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Генпрокурор Віталій Ярема призначив своїм заступником Анатолія Даниленка.
Ярема призначив своїм заступником Анатолія Даниленка / Фото: УНИАН
Відповідна інформація розміщена на сайті ГПУ.
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Окрім того, Андрія Теліженка призначено заступником начальника інформаційно-аналітичного відділу управління забезпечення зв`язків із громадськістю та засобами масової інформації.
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