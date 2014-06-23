Генпрокурор призначив собі заступника

Генпрокурор Віталій Ярема призначив своїм заступником Анатолія Даниленка.

Відповідна інформація розміщена на сайті ГПУ. Читайте такожВР підтримала призначення нового генпрокурора і голови МЗС Окрім того, Андрія Теліженка призначено заступником начальника інформаційно-аналітичного відділу управління забезпечення зв`язків із громадськістю та засобами масової інформації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter