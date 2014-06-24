Комісія Україна-НАТО обговорить можливу допомогу альянсу

12:10, 24 червня 2014
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та його колеги з країн-членів НАТО на засіданні обговорять можливість надання допомоги альянсу.

фото REUTERS

Як повідомляє штаб-квартира НАТО, засідання комісії Україна-НАТО відбудеться в Брюсселі в середу, 25 червня, відразу після завершення засідання Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ.

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Очікується, що Павло Клімкін розповість про пріоритети новообраного президента Петра Порошенка. Міністри країн-членів НАТО також обговорять можливу підтримку і розглянуть додаткові конкретні заходи, спрямовані на поліпшення оборонних можливостей.

Питання політичних наслідків спроб Росії перекроїти силою карту Європи міністри обговорять під час обіду. У той же день відбудеться зустріч з партнерами по операції в Афганістані ISAF.

Безпосередньо зустріч міністрів розпочнеться увечері у вівторок за робочою вечерею, під час якої обговорюватиметься політика відкритих дверей.

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