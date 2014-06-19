Для України партнерство з НАТО дасть можливість протистояти російській агресії - Кошулинський

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з генеральним менеджером Агенції НАТО із забезпечення (NSPA) Майклом Лайденом сьогодні в Києві.

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Кошулинський зазначив, що партнерство України з Північноатлантичним альянсом залишається для країни одним із базових і “тим необхідним кроком, який дасть сьогодні можливість Україні максимально протистояти тій військовій агресії, якої вона зазнала зі сходу, від Москви”.

Віце-спікер зазначив, що Верховна Рада вдячна Парламентській асамблеї НАТО за кроки, зроблені в напрямку підтримки України.

“Ті кроки, які зараз вчинила Парламентська асамблея НАТО, показують, що ми на правильному шляху спільному”, - сказав Кошулинський і додав, що це, зокрема, спільна боротьба за мир.

Він зазначив, що в Україні фактично воєнний стан, і ця співпраця є вкрай важливою, адже вона дасть змогу “підвищити оперативність започаткованих планів” і можливість продовження спільних проектів.