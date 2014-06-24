Путін пояснив, чому просив Раду федерації дати згоду на застосування армії в Україні

Як повідомляє РИА Новости, про це Путін сказала на прес-конференції у Відні.

”Я такий лист в Раду федерації надіслав. З чим це пов`язано: по-перше, з тим, що одержане таке рішення - моє прохання дати таке рішення було направлене в той момент, коли розгорталися події навколо Криму. Я не виключав можливості застосування збройних сил”, - сказав Путін.

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”Слава, Богові! Збройні сили не використовувалися. Більш того, ми навіть не перевищили чисельність Збройних сил Росії в Криму, передбачених міжнародним договором”, - сказав президент РФ.

Путін додав, що РФ використовувала збройні формування для того, щоб забезпечити свободу волевиявлення на референдумі в Криму.

”Ми використовували для блокування деяких збройних формувань української армії з тим, щоб вона не заважала процесу волевиявлення”, - пояснив російський президент.