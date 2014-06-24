Терористи катували подружжя 6 днів через українську символіку у них вдома

Федір був медиком-волонтером у Донецьку на мітингу єдності. Рятував людей по обидва боки барикад. Анна йому допомогала. Вдома зберігали бронежилети та українську символіку, передає ТСН.

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"ДНРівцям" про них розповів знайомий, який бував у їхній квартирі. До них навідалися з обшуком, проте цим не обійшлося. Їм зав'язали очі і кудись повезли. Спочатку довго били і лише після цього почали ставити питання. Аня намагалася відповідати на всі питання, але тортури не припинялися.

Їх утримували у різних підвалах будівлі Макіївського УБОЗУ. Коли ж звʼязків Дмитра та Анни з "Правим сектором" не знайшли, відвезли до лікарні. Федіра та Ану відпустили через 6 днів.

Але чи не єдиний щасливий випадок, бо вийти живим з полону не вдається майже нікому. Станом на початок червня, в заручниках у бойовиків перебувало близько двохсот людей.

Скільки їх зараз, у силових відомствах не уточнюють, по-перше, задля їхньої ж безпеки, по-друге доля багатьох зниклих і досі не відома. Тільки за останній тиждень у Донецьку, за даними міського голови, безвісти зникли 27 людей, 14 із них - викрали. Про те, що когось із полонених випустили, зважаючи на домовленості про перемирʼя, звісток поки що не надходило.