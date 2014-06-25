Куніцин став позаштатним радником Президента
00:57, 25 червня 2014Політика
0 0
Президент Петро Порошенко призначив Сергія Куніцина позаштатним радником Президента.
Куніцин / rus.newsru.ua
Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.
Сергій Куніцин - депутат Верховної Ради від УДАРу. 27 лютого - 26 березня був постійним представником Президента в Криму. Двічі, в періоди з 1998 по 2001 і 2002-2005, обіймав посаду голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter