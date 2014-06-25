Куніцин став позаштатним радником Президента

00:57, 25 червня 2014
Політика
0 0

Президент Петро Порошенко призначив Сергія Куніцина позаштатним радником Президента.

Куницын / rus.newsru.ua

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.

Сергій Куніцин - депутат Верховної Ради від УДАРу. 27 лютого - 26 березня був постійним представником Президента в Криму. Двічі, в періоди з 1998 по 2001 і 2002-2005, обіймав посаду голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter