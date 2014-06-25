Медведчук заперечує, що представляв на переговорах інтереси ДНР і ЛНР

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Ні в Донецьку, ні раніше я ніколи не представляв інтереси ДНР і ЛНР. У складі посередницької переговорної групи разом з народним депутатом Нестором Шуфричем ми вели і ведемо переговори з представниками ДНР і ЛНР для досягнення мирного врегулювання конфлікту на Сході України. Інформація, яка нібито поширена від імені ОБСЄ, є недостовірною", - підкреслив він.

Читайте такожРНБО: Медведчук - не українська сторона переговорів

Раніше ОБСЄ заявила, що Медведчук представляв на мирних переговорах самопроголошені "Донецьку народну республіку" і "Луганську народну республіку".

Крім того в Адміністрації президента та в РНБО заявили, що на переговорах з терористами Медведчук не представляє українську сторону в роботі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання кризи на сході України.