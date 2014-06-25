Скандальний екс-прокурор Києва Герасимюк призначений першим заступником генпрокурора

Відповідна інформація про нього розміщена на офіційному сайті Генпрокуратури у розділі «Керівництво».

Зокрема, як зазначається на сайті ГПУ, Герасимюк виконуватиме обов'язки першого заступника генпрокурора — начальника Головного управління захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими правоохоронними органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією.

Раніше посаду першого заступник в.о. генпрокурора Олега Махніцького обіймав Микола Голомша.

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У коментарі УНІАН заступник колишнього в.о. генпрокурора Махніцького, начальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Олексій Баганець зазначив, що йому нічого невідомо про нові кадрові призначення у відомстві, оскільки ніхто з чинного керівництва Генпрокуратури нарад не збирав, до відома інформацію не доводив.

Крім того, Баганець поінформував, що не писав рапорт про звільнення з посади начальника Головного слідчого управління ГПУ і продовжує виконувати свої функції.

Як повідомляв УНІАН, новим прокурором Києва призначено Сергія Юлдашева.

Звільнення Герасимюка з посади прокурора Києва вимагали активісти «Правого сектора». Активісти вважають, що Герасимюк має бути звільнений з посади, оскільки працював в органах прокуратури за часів президента Віктора Януковича і фальсифікував кримінальні справи проти учасників акцій протесту.