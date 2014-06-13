Махніцький не бачить підстав для звільнення прокурора Києва

В.о. генерального прокурора України Олег Махніцький не вбачає підстав для звільнення з посади прокурора Києва Миколи Герасимюка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

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«Прокурор міста Києва на час подій, які мали місце на Майдані, він в органах прокуратури не працював, він працював в органах юстиції і справ фальсифікувати по активістах Майдану не міг”, - сказав Махніцький, додавши, що перед призначенням Герасимюка на посаду прокурора Києва його перевіряла СБУ і будь-яких компрометуючих даних не виявила.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 червня, 30 активістів Майдану пікетували Генпрокуратуру з вимогою відставки прокурора Києва Герасимюка.