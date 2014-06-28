Тимчук: терористи почали обстріл позицій сил АТО під Слов'янськом

Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі. Зокрема, з мінометів обстрілюється блок-пост силовиків на перетині доріг на Слов'янськ і Красний Лиман. "Серед силовиків є втрати", - написав він.

Цю ж інформацію підтвердив і командир батальйону "Донбас" на своїй сторінці в соцмережі. За його інформацією, вбито 2 військовослужбовців сил АТО і 2 поранено.

"Знову терористи показали що з ними не можна домовлятися. Триває обстріл наших постів", - пише Семен Семенченко. "Вимагаємо негайного запровадження військового стану! Для блага країни його треба ввести зверху, інакше це буде зроблено знизу, стихійно, з великою шкодою для держави", - написав він.