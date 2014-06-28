МЗС Німеччини: у влади України немає аргументів для продовження режиму перемир'я

Про це керівник німецького зовнішньополітичного відомства сказав на конференції соціал-демократичної партії Німеччини в місті Кіль, повідомляєDW.DE з посиланням на агентство dpa.

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На його думку, ще повинні бути зроблені важливі кроки, щоб надати українському президенту Петру Порошенку аргументи для того, щоб ще раз продовжити режим припинення вогню.

За словами німецького міністра, звільнення інших спостерігачів ОБСЄ, які знаходяться в полоні сепаратистів на сході України, могло б надати вагомі аргументи.

Як зазначив Франк-Вальтер Штайнмайер, незважаючи на певне послаблення напруги в останні дні небезпека розколу Європи залишається реальною.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня президент Петро Порошенко в рамках реалізації мирного плану, який складається з 15 пунктів, віддав наказ про припинення вогню на тиждень всіма підрозділами збройних сил, Національної гвардії та прикордонної служби. Ведення вогню припинено з 22.00 20 червня/ Таке рішення було прийнято для того, щоб терористи могли скласти зброю. Разом з тим, терористи продовжують обстрілювати позиції українських прикордонників у пунктах пропуску та силовиків у місцях дислокації АТО.