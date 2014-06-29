Порошенко привітав українців з Днем молоді

Про це йдеться у привітанні президента України Петра Порошенка з нагоди Дня молоді.

«Новітня історія є свідченням високої суспільної місії молодого покоління України, його здатності утверджувати та захищати ідеали свободи і справедливості, гуманізму та соціального прогресу, добра і любові». – зазначив глава держави у своєму привітанні.

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Він зауважив, що «поштовхом до Революції Гідності стало рішуче бажання молоді відстояти європейський вибір України». «Молодь прагне жити по-новому, вимагає глибоких системних змін, і я запевняю вас, що разом ми побудуємо сучасну, цивілізовану, демократичну країну», – підкреслив президент.

Він наголосив, що удосконалення державної молодіжної політики є одним із пріоритетів влади оновленої України: «Насамперед це стосується забезпечення якісною та доступною освітою, що відповідає високим європейським стандартам, робочими місцями та житлом, належним соціальним захистом. Ми залучатимемо кращих представників молоді до формування та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики нашої держави».

Порошенко висловив переконання, що спільними зусиллями вдасться створити гідні умови для втілення вами свого інтелектуального, культурного та творчого потенціалу.

Глава держави побажав молоді наснаги, розквіту талантів і нових перемог.