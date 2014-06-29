У міліції розповіли подробиці вибуху залізничного мосту на Харківщині

29 червня о 02.11 на 37 ділянці Південної залізниці станції Основа - Куп'янськ Харківської області стався підрив рейкового полотна в двох місцях (не більше одного метра на кожному шляху), в результаті якого були пошкоджені парний і непарний шлях залізничного мосту, поблизу зупиночної залізничної платформи Зелений Колодязь.

Про це повідомляється на сайті МВС України.

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В результаті пильності співробітників залізничного транспорту вдалось запобігти аварії пасажирського потягу «Адлер - Київ».

На місце пригоди виїхали керівництво Управління МВС України на Південній залізниці та ГУМВС України в Харківській області, слідчо-оперативна група, працівники кінологічного центру. Рух потягів повністю відновлено о 8 годині 55 хвилин.

Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт), проводяться слідчі дії.