У Чехії помер герой Майдану
17:59, 29 червня 2014Політика
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Він був поранений на Майдані 20 лютого, вже 27 лютого разом з групою інших поранених учасників Майдану був перевезений на лікування до Чехії.
У Чехії помер герой Майдану / Фото УНІАН
У Чехії помер герой Майдану, 53-річний киянин Юрій Сидорчук.
Як повідомляє Радіо Свобода, Сидорчук помер у військовому шпиталі в місті Оломоуц у Чехії. Смерть настала 28 червня внаслідок тяжких черепно-мозкових поранень.
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Він був поранений на Майдані 20 лютого, вже 27 лютого разом з групою інших поранених учасників Майдану був перевезений на лікування до Чехії.
У Сидорчука залишилися донька і дружина.
Перевезення тіла героя Майдану на батьківщину буде проведене в рамках чеської міжвідомчої гуманітарної програми MEDEVAC за сприяння посольства України в Чехії.
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