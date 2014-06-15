У луганській лікарні помер активіст, звільнений з полону бойовиків

Сьогодні, 15 червня, в Луганській обласній лікарні помер активіст Олександр Решетняк, повідомляє "ОстроВ" з посиланням на інформоване джерело.

Кілька днів за життя 40-річного луганського активіста Олександра Решетняка боролися лікарі Луганської обласної лікарні. Після того, як його викрали озброєні прихильники ЛНР, його тримали в підвалі, де він отримав травми, несумісні з життям. У тому числі поранення в живіт.

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"Сашу захопили терористи і відвезли в захоплену будівлю СБУ, його катували, били, поранили в живіт. Кілька днів він перебував в обласній лікарні, лікарі боролися за його життя. Сьогодні Саша помер... Я його добре знала, ми поруч стояли на Луганському Майдані. Душа розривається від болю і усвідомлення того, що багато луганчан зараз піддаються смертельній небезпеці", - написала виконуюча обов'язки голови Луганської обласної державної адміністрації Ірина Верігіна на своїй сторінці в Facebook.

У той же час, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко у своєму Facebook зазначив, що познайомився з Олександром Решетняком у грудні минулого року.

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"У травні він пройшов перепідготовку для служби в батальйоні «Дніпро», але був травмований і отримав гіпс на всю ногу до самого стегна. Терористи, які викрали Сашка з дому в Луганську та катували його, вимагаючи розкрити місцезнаходження батальону «Айдар», вистрелили йому в спину, списавши це на спробу втечі", - додав Ляшко.

Як раніше повідомляв "ОстроВ", луганський активіст Олександр Решетняк після полону потрапив до реанімації.

Громадський активіст Олександр Решетняк був викрадений 10 червня в Луганську. Через два дні чоловіка відпустили і він був госпіталізований.

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"Решетняк отримав безліч небезпечних травм і вогнепальне поранення, стан дуже важкий. Підключений до апарату штучного дихання", - повідомив тоді голова громадської організації "Народний фронт Луганщини" Григорій Пригеба.