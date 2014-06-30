Батальйон "Азов" затримав соратника Гіркіна-Стрілка

Про це Gazeta.ua повідомив заступник комбата "Азов" Ігор Мосійчук.

Мосійчук, зокрема, зазначив, що 29 червня внаслідок спецоперації бійцями спецбатальйону "Азов" був затриманий і арештований сотник Бердянського проросійського "казачества" Гуськов.

"Цей мерзотник є близьким соратником Гіркіна - Стрєлкова і навіть під час допиту бахвалиться тим, що вбивав наших військових, катував полонених українців, як воював в так званому "ополченні" Слов'янська", - наголосив заступник комбата "Азов".

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За його словами, наразі силовики допитують затриманого сепаратиста. Від нього вже дізнались список учасників членів Бердянського проросійського "казачества", які воюють в так званному "ополченні" Слов'янська.

Нагадаємо, раніше у спецбатальйоні "Азов" розповіли, що полонених бойовиків і сепаратистів передають або в Службу безпеки України, або в Міністерство внутрішніх справ.