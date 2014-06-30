Батальйон "Азов" затримав соратника Гіркіна-Стрілка
Спецбатальйон "Азов" затримав сотника так званого Бердянського проросійського "казачества" Ігора Гуськова.
Про це Gazeta.ua повідомив заступник комбата "Азов" Ігор Мосійчук.
Мосійчук, зокрема, зазначив, що 29 червня внаслідок спецоперації бійцями спецбатальйону "Азов" був затриманий і арештований сотник Бердянського проросійського "казачества" Гуськов.
"Цей мерзотник є близьким соратником Гіркіна - Стрєлкова і навіть під час допиту бахвалиться тим, що вбивав наших військових, катував полонених українців, як воював в так званому "ополченні" Слов'янська", - наголосив заступник комбата "Азов".
Читайте такожУ Києві добровольці батальйону "Азов" прийняли присягу і вирушили в зону АТО
За його словами, наразі силовики допитують затриманого сепаратиста. Від нього вже дізнались список учасників членів Бердянського проросійського "казачества", які воюють в так званному "ополченні" Слов'янська.
Нагадаємо, раніше у спецбатальйоні "Азов" розповіли, що полонених бойовиків і сепаратистів передають або в Службу безпеки України, або в Міністерство внутрішніх справ.