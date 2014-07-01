У Донецьку терористи намагалися обстріляти літак – міськрада
У Донецьку минула ніч пройшла неспокійно, вранці в Київському районі міста почалася стрілянина – прихильники самопроголошеної «Донецької народної республіки» намагалися обстріляти літак.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.
«Ніч з 30 червня на 1 липня в Донецьку пройшла неспокійно. У районі 4.00 почалася стрілянина в Київському районі. Мешканці Київського проспекту, мікрорайону Гладківка, вулиці Щорса повідомляють про спроби обстрілу літаків з великокаліберної зброї прихильниками «ДНР», - сказано в повідомленні, а також зазначено, що і «жителі Кировского району повідомляють про стрілянину з боку селища Мар‘їнка».
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Але, в міськраді підкреслили, що, «незважаючи на це, комунальні підприємства, муніципальний транспорт працюють у штатному режимі, забезпечуючи нормальну життєдіяльність міста».