У Донецьку терористи намагалися обстріляти літак – міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Ніч з 30 червня на 1 липня в Донецьку пройшла неспокійно. У районі 4.00 почалася стрілянина в Київському районі. Мешканці Київського проспекту, мікрорайону Гладківка, вулиці Щорса повідомляють про спроби обстрілу літаків з великокаліберної зброї прихильниками «ДНР», - сказано в повідомленні, а також зазначено, що і «жителі Кировского району повідомляють про стрілянину з боку селища Мар‘їнка».

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Але, в міськраді підкреслили, що, «незважаючи на це, комунальні підприємства, муніципальний транспорт працюють у штатному режимі, забезпечуючи нормальну життєдіяльність міста».