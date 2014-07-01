У Донецьку вранці пройшли запеклі бої - ЗМІ

09:35, 01 липня 2014
Політика
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У Київському районі міста з 4 ранку була чутна запекла стрілянина.

В Донецке прошли перестрелки / УНИАН

Про це повідомляє сайт 62.ua.

Автоматні черги і звуки від пострілів гранатометів, за свідченням очевидців, лунали на Київському проспекті, в районі Гілки і вулиць Поліграфічної та Очаківської.

Також, за словами очевидців, стріляли вранці та в районі залізничного вокзалу.

Також з південного в'їзду в місто з боку Мар'їнки сьогодні вранці були чутні вибухи.

Нагадаємо, що Президент Порошенко зупинив перемир'я на Донбасі.

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