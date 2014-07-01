На Донеччині автобуси перестали ходити до Краматорська, Слов'янська та Красного Лиману

Станом на 12.00 вівторка, 1 липня, транспортне сполучення не здійснюється з містами північної та західної частин Донецького регіону.

Про це повідомляється на сайті Донецької облдержадміністрації.

"Як повідомили в департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації, зокрема, пасажирські автобуси не ходять до Краматорська, Костянтинівки, Дружківки, Слов'янська, Красноого Лиману та Святогорська", - йдеться в повідомленні.

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Також у зв'язку з проведенням активної фази АТО зупинено транспортне сполучення із західною частиною регіону. Так, не здійснюється рух автобусів у бік Красноармійська та Добропілля.

Рух за іншими маршрутами регіону здійснюється в штатному режимі.