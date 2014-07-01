Рада ЄС залежно від розвитку подій в Україні прийматиме рішення щодо подальших дій

Рада ЄС на рівні представників країн-членів Європейського Союзу констатує, що зараз „існує змішана картина” щодо ситуації на сході України, і вважає за потрібне продовжувати стежити за ситуацією та прийняти рішення залежно від подальшого розвитку подій.

Про такий підсумок засідання Ради ЄС, яке відбулося сьогодні у Брюсселі, повідомило власному кореспонденту УНІАН дипломатичне джерело.

„Coreper (формат засідання Ради ЄС на рівні представників) підтримав всі зусилля, які призведуть до політичного рішення. Існує змішана картина, ситуація постійно змінюється”, - констатував співрозмовник.

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Крім того, у Раді ЄС зазначили, що в кількох форматах тривають переговори стосовно виконання чотирьох ключових вимог Євросоюзу (спільно з німецькими та французькими лідерами). „Рада буде продовжувати стежити за ситуацією й ухвалить рішення на основі подальшого розвитку подій на місцях. Водночас посилиться підготовка подальших окремих обмежувальних заходів. Coreper готовий зібратися по мірі необхідності”, - наголосило джерело.

На даний момент засідання заплановане на наступний понеділок, 7 липня.