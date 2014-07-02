Мін'юст запустив пілотний проект електронних торгів

«Запуск системи електронних торгів - позитивний для України момент. У всьому цивілізованому світі така система виправдала себе цілком і повністю», - зазначив голова Державної виконавчої служби України Дмитро Сторожук.

«Тепер кожен громадянин України може прийняти участь в абсолютно прозорих електронних торгах, які проводяться за адресою https://torgi.minjust.gov.ua/ , а також на сайтах регіональних управлінь юстиції. Нам вкрай важливо зробити цей процес повністю відкритим. Тепер кожен бажаючий в режимі онлайн може зареєструватися і взяти участь у торгах, дізнатися, який товар внесений в систему і виставлений на аукціон, побачити його фото і опис, подивитися, як проходить сам аукціон та хто став його переможцем. Система повністю автоматизована, що повністю виключає корупційну складову в процесі», - запевнив чиновник.

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За словами Сторожука, відмова від попередньої системи публічних торгів була зумовлена насамперед тим, що вона мала повністю тіньовий характер.

«Фактично інформація про те, що ведуться торги арештованим майном або конфіскатом, була повною мірою доступна лише вузькому колу зацікавлених осіб і компаній, які заробляли на цьому величезні гроші. Попередня змова про те, хто скільки і за які гроші повинен був купити майно була нормою і головною умовою такого «бізнесу». Торги проходили на рівні конкретних областей, інформація про них суттєво обмежувалася, а товари оцінювалися дуже низько. Зараз система працює повністю за іншим принципом. Вже в перший день проведення електронних торгів стало ясно, що майно практично в кожному з випадків продається дорожче своєї вартості, що вигідно як боржнику, так і стягувачу», - зазначив він.

За даними Сторожука, в 2013-му році на публічні торги було виставлено майна на суму близько 8 млрд. грн., у той час як реалізовано всього на 1 млрд. грн.

«Такий низький відсоток реалізації майна насамперед був пов'язаний з тим, що «закритий клуб» з публічних торгів компаній займався виключно високоліквідним майном. Тепер же ми у них просто забрали ці надприбутки, тіньові схеми і все арештоване майно продається на відкритих електронних торгах. Для порівняння в Грузії на таких електронних торгах відсоток реалізації майна становить 70-75%. Нам до таких цифр ще далеко, але в найближчій перспективі плануємо подвоїти нинішні показники», - зазначив він.