Рада відхилила законопроекти про введення ввізного мита на книги

Законопроектами пропонувалось внести відповідні зміни до Бюджетного та Митного кодексів, а також закон про Митний тариф.

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Одним з авторів цих законопроектів є віце-спікер Руслан Кошулинський. Незважаючи на відсутність у сесійній залі більшості депутатів і нерезультативні попередні голосування, він все ж виніс на розгляд ці законопроекти. Проте жоден з них не набрав необхідних 226 голосів депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, з ложі преси журналістам було видно, що під час голосування в залі були присутні близько 200 депутатів.

Як зазначила під час представлення законопроектів народний депутат від фракції ВО "Свобода" Ірина Фаріон, законопроекти, в тому числі, стосувалися і російської книжкової продукції. Кошти, отримані від стягування мита, могли б бути спрямовані на соціальні потреби. Передбачалося, що щорічно ця сума становила б приблизно $2 млн, які можна було б спрямувати на закупівлю українських книжок, зокрема для парламентської бібліотеки.