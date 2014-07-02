Клімкін: Для нас важливі чотири пункти
22:08, 02 липня 2014Політика
0 0
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що для Києва в деескалації конфлікту важливі чотири пункти: двостороннє припинення вогню, звільнення заручників, місія ОБСЄ, контроль кордону.
REUTERS
Про це Клімкін, який в середу брав участь в конференції в Берліні з врегулювання кризи в Україні за участю міністрів закордонних справ Франції, Німеччини та Росії, написав на своїй сторінці в Твіттері.
Читайте такожГлави МЗС України, Росії, Німеччини і Франції прийняли спільну декларацію в Берліні
”4 пункти для нас важливі: двостороннє припинення вогню, місія ОБСЄ моніторингу з 1-го дня, негайне звільнення заручників, ефективний контроль кордонів”, - перерахував Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, Клімкін, Фабіус, Штайнмайер і Лавров прийняли декларацію за підсумками конференції в Берліні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter