Клімкін: Для нас важливі чотири пункти

Про це Клімкін, який в середу брав участь в конференції в Берліні з врегулювання кризи в Україні за участю міністрів закордонних справ Франції, Німеччини та Росії, написав на своїй сторінці в Твіттері.

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”4 пункти для нас важливі: двостороннє припинення вогню, місія ОБСЄ моніторингу з 1-го дня, негайне звільнення заручників, ефективний контроль кордонів”, - перерахував Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Клімкін, Фабіус, Штайнмайер і Лавров прийняли декларацію за підсумками конференції в Берліні.