Хмельницький губернатор втік від мітингувальників через вікно
Голова Хмельницької ОДА Леонід Прус вистрибнув через вікно і намагався втекти від мітингувальників через внутрішній двір облради.
Про це повідомляє місцеве видання "Є".
Натовп невдоволених жителів, активістів і молодиків спортивної зовнішності прийшли на засідання облради, де мали призначити головного медика області.
Проте мітингувальники "розширили" список своїх вимог відставкою губернатора-ударівця Пруса.
Молодики спортивної статури та активісти викрикували "Відставка!", "Ганьба" та "Заява!".
В якийсь момент хтось позаду губернатора бризнув з газового балончика, почалася бійка.
Губернатор кілька разів намагався втекти з залу, і одна зі спроб була успішною: він вистрибнув у внутрішній дворик через вікно.
Стримуючи його, активісти порвали піджак.
Але й там його активісти наздогнали і оточили.
До облради підтягнулися однопартійці Пруса та очільники силових відомств області.