Хмельницький губернатор втік від мітингувальників через вікно

Про це повідомляє місцеве видання "Є".

Натовп невдоволених жителів, активістів і молодиків спортивної зовнішності прийшли на засідання облради, де мали призначити головного медика області.

Проте мітингувальники "розширили" список своїх вимог відставкою губернатора-ударівця Пруса.

Молодики спортивної статури та активісти викрикували "Відставка!", "Ганьба" та "Заява!".

В якийсь момент хтось позаду губернатора бризнув з газового балончика, почалася бійка.

Губернатор кілька разів намагався втекти з залу, і одна зі спроб була успішною: він вистрибнув у внутрішній дворик через вікно.

Стримуючи його, активісти порвали піджак.

Але й там його активісти наздогнали і оточили.

До облради підтягнулися однопартійці Пруса та очільники силових відомств області.