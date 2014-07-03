РНБО: Завдяки добровольцям створено максимальний запас крові
19:06, 03 липня 2014Політика
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160-200 осіб щодня здають кров для поранених учасників АТО.
Спостерігається рекордна кількість охочих здати кров / Міноборони
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«За даними, отриманими від Центрального клінічного військового госпіталю Міністерства оборони, спостерігається рекордна кількість людей здати кров для поранених бійців, зафіксовані випадки, коли щоденно до Центру крові прибувало 160-200 осіб», - зазначив він.
Читайте такожВоїни-артилеристи здали понад 20 літрів крові для поранених учасників АТО«Створено максимальний запас крові. Люди, які бажають здати кров, записуються у спеціальну чергу, яка розписана на тиждень вперед», - додав Лисенко.
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