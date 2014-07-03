Європа виділить Україні на реалізацію регіональної політики 55 млн євро

За словами віце-прем'єра, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана, Верховна Рада розпочала конституційний процес, який дозволить провести децентралізацію влади. "Це дозволить сотням, тисячам територіальних громад України вийти на зовсім інший рівень розвитку своїх можливостей", - зазначив віце-прем'єр.

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"Маємо підтримку європейських партнерів. Тільки в цьому році на регіональну державну політику сконцентровано 55 млн євро, які зможемо отримати в бюджет", - додав він. За словами Володимира Гройсмана, ці кошти будуть спрямовані на регіональні соціальні програми і на розвиток територій.