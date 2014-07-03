У Росії почали тотальний допит українців

По всій Росії співробітники Слідчого комітету викликають на допити українців, повідомляє Gazeta.ru.

Людей запитують, де розташовані українські військові частини і цікавляться їхньою особистою думкою про уряд України, повідомляє видання.

Одній з допитуваних українок слідчий розповів, що "всіх українців на території Росії, яким видали дозвіл на тимчасове проживання або дозвіл на проживання, зараз звуть давати свідчення як свідків".

У Слідчому комітеті офіційно підтвердили, що вони запрошують до себе "на бесіду" громадян України.

«Ми допитуємо: і біженців, і тих, у кого родичі залишилися на Україні, і тих, хто вже отримав дозвіл на тимчасове проживання на території РФ, - всіх», - підкреслив співробітник прес-служби СК РФ.

Читайте такожУ Росії будуть допитувати біженців з України у справі проти української арміїЗа його словами, найбільше відбулося допитів у Ростові-на-Дону, досить значна їх кількість і в Москві

В СК також заявили, що робота ведеться в рамках порушених справ за фактами військових дій в Україні.

Правозахисники поставилися до ініціативи СК РФ насторожено, пише газета. Зокрема, на думку голови комітету "Громадянське сприяння", члена ради і керівника мережі «Міграція і Право» правозахисного центру «Меморіал» Світлани Ганнушкіної, до отриманих таким чином свідчень треба ставитися "дуже обережно".

"Люди налякані, хтось тіікає від війни, хто чує все від родичів, які там залишилися. У підсумку, все повниться неймовірними чутками. Як слідчі мають намір це перевіряти на території іншої країни? Мені розповідали про спороті животи і сотні тіл, які плавають в озері, про те, що американські солдати беруть в Харкові людей у заручники, про те, що російські солдати беруть людей у заручники. Ви собі не уявляєте, чого мені тільки не розповідали. Все це потім виявлялося байками", - говорить правозахисниця.

"Дуже дивний захід затіяли слідчі", - вважає вона.