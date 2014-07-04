Експерти: Росія ще з часів імперії вважає Україну своєю складовою частиною

Таку думку під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», висловили експерт-економіст Борис Кушнірук та полковник запасу, член експертної ради Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, у 1998-2005 роках - командувач Аеромобільних військ України Іван Якубець.

"Це думка внутрішньоросійська. В самій Росії культивують думку, що без України Російської імперії бути не може. Україну як незалежну державу ніколи не сприймали. Українців як націю ніколи не сприймали. Є якісь там відмінності мовні, смішні, на їх думку. Але ніякої української нації не існує, не існувало і ніколи не могло існувати", - зазначив Борис Кушнірук.

На думку експерта, коли атмосфера дозволила, "інформаційна політика держави дозволила здійснити агресію".

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"Це знайшло величезну підтриму з боку населення Росії. Відтак всі відносини України і Росії, особливо при Путіні, мали передбачуваний прогноз до погіршення. Коли до влади прийшло ФСБ, а в фсбшному середовищі ще менше було тих, хто готовий був відбудовувати рівноправні стосунки з Україною. Там ще більше впевненості, що України як держави існувати не може. І саме через це можна розглядати всі торговельні війни", - зазначив Кушнірук.

У свою чергу, Якубець зауважив, що "Росія свою імперію побудувала на фундаменті України. Головний посил, який Путін сказав після анексії криму, що "Киев - мать городов русских". Вони вважають Україну своєю територією, непорушною колискою Росії".

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