Невідомі в балаклавах розгромили редакцію газети «Вести»

Невідомі у масках розгромили редакцію газети «Вести» в Києві.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний редактор газети Ігор Гужва.

"Тільки що розгромили нашу редакцію. Натовп у балаклаві кілька десятків людей. Прийшли, розбили вікна, втекли. Я вже на місці", - написав Гужва.

Як повідомляє нічний редактор сайту Григорій Гринь, що був на той час в офісі, сьогодні близько 11.00 люди в масках закидали камінням і «коктейлями Молотова» редакцію газети.

"Спочатку я почув кілька пострілів, найімовірніше, з травматичної зброї. Потім у вікна на першому і другому поверхах полетіло каміння і «коктейлі Молотова». Після цього в приміщення пустили сльозоточивий газ, який дуже швидко розповсюдився по всій редакції, - там і досі дуже важко дихати. Один із охоронців, який намагався перешкодити бандитам, був побитий", - повідомив Гринь.

За його словами, невідомі не намагалися проникнути у приміщення.

"Мабуть, перед ними було поставлено завдання влаштувати погром швидко, і так само оперативно втекти, щоб уникнути затримання правоохоронцями ", - припустив Гринь.

У повідомленні зазначається, що це не перша спроба погрому офісу газети.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня підрозділ податкової міліції Міністерства доходів і зборів України спільно з Держфінмоніторингом України заблокував рахунки ТОВ «Вести Мас-Медіа» та його директора Ігоря Гужви.

Співробітники податкової міліції під час обшуку в офісі компанії «Вести Мас-Медіа» виявили у видавця газети «Вести» Ігоря Гужви 1,5 млн грн.

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Довідка УНІАН. "Вести Мас-Меду" входить до складу великого українського медіахолдингу "Медіа інвест-груп". Холдингу також належить інтернет-газета "Вести", телеканал UBR, щотижневий журнал "Вести. Репортер". Керівником і власником холдингу є Ігор Гужва.