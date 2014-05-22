Податкова арештувала рахунки газети "Вести", в офісі видання - обшук

Підрозділ податкової міліції Міністерства доходів і зборів України спільно з Держфінмоніторингом України заблокував рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» та його директора Ігоря Гужви. Про це «Телекритиці» повідомило джерело з правоохоронних органів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на рахунок ТОВ «Вісті Мас-Медіа» від фіктивного підприємства надійшли кошти у сумі 93,6 млн грн, які в подальшому були легалізовані. Окрім цього, виявлено, що в схемі легалізації грошових коштів використовувалися також особисті рахунки директора ТОВ «Вісті Мас-Медіа» Ігоря Гужви.

За словами джерела, на рахунок Ігоря Гужви зараховано грошові кошти від низки компаній в якості оплати за сумнівні цінні папери, на загальну суму 277,8 млн грн. Частина отриманих коштів у сумі 54,1 млн грн була знята готівкою. У Гужви нібито відсутні задекларовані доходи для проведення таких операцій. Кошти надходили нібито від структур, прямо пов'язаних із Сергієм Курченком. «Телекритика» намагається отримати коментар у Ігоря Гужви.

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Заступник секретаря РНБО України Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook пише, що суми, які фігурують у справі, вражають.

"Спосіб фінансування "безкоштовної" газети виявився, м'яко скажемо, сумнівно легальним. Перевірки та обшуки тривають. Йдеться не про свободу слова, йдеться винятково про відмивання брудних грошей "сім'ї" і причетного до неї Курченка, рахунки яких заблоковані у більшости цивілізованих країн. Навіщо Курченко переводив мільйони гривень щомісяця на "безкоштовну" газету - питання риторичне. Суми, які фігурують у справі і які витрачалися на інструмент обробки масової свідомості, вражають", - зазначає вона.

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У свою чергу, в офіційній заяві холдингу "Мультимедіа-інвест груп" зазначається, що в останні дні компанія "зіткнулася з безпрецедентним тиском з боку державних органів".

"У вівторок були заблоковані рахунки однієї з компаній холдингу, а в четвер вранці в редакції газети «Вести» почалися маскі-шоу. Без пред'явлення будь-яких документів, група озброєних людей увірвалася в будівлю і заблокувала його разом з усіма розташованими там співробітниками. По знакам відмінності можна припустити, що мова йде про податкової міліції та МВС", - йдеться в заяві.

У холдингу такі дії розцінюють як політичний тиск "на наші ЗМІ, які об'єктивно висвітлюють події в країні і, в тому числі, дають критичні матеріали про діяльність чинної влади".