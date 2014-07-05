ГПУ відкрила провадження щодо посадових осіб «Хліб України»

Генеральна прокуратура України 3 липня цього року відкрила кримінальне провадження стосовно службових осіб ДАК «Хліб України» та одного із приватних товариств за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Генеральної прокуратури України.

Під час прокурорської перевірки встановлено, що цією державною компанією та вказаним товариством укладено договори купівлі-продажу цінних паперів, за якими ДАК «Хліб України» придбано сертифікати на загальну суму 50 млн грн. При цьому розрахунки за сертифікатами мали б бути здійснені у жовтні 2056 року.

У ході перевірки з’ясувалось, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про ліквідацію фондів, що випустили цінні папери та в майбутньому мали б повернути ці кошти державній компанії.

Крім цього, рішення про укладання вказаних договорів були прийняті головою правління ДАК «Хліб України» одноосібно, тоді як здійснення операцій з цінними паперами належить до компетенції правління компанії. Також встановлено, що закупівля була здійснена взагалі без застосування тендерних процедур.

Разом з тим, всупереч вимогам законодавства та незважаючи на те, що майнові комплекси Мирівського елеватору та Балівського комбінату хлібопродуктів, вартістю 30 млн грн, не підлягають приватизації, компанією їх відчужено. Як наслідок, діяльність та державна реєстрація вищевказаних підприємств ДАК «Хліб України» була припинена.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права) Кримінального кодексу України.