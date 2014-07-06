Стали відомі імена двох можливих наступників митрополита Володимира - ЗМІ

Після вчорашньої смерті настоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Володимира заговорили про можливих його наступників. Називають імена двох потенційних кандидатів. 6 липня Священний Синод має визначитися із датою, коли ж будуть обирати нового керівника УПЦ МП.

Процедура обрання Предстоятеля прописана в статуті Української православної церкви Московського патріархату, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Відповідно до нього, після смерті Предстоятеля місцеблюститель скликає Собор єпископів. На ньому мають бути присутні всі 70 єпископів - 50 правлячих архієреїв та 20 - вікарних. Відмовитися від участі в Соборі не може ніхто без поважних причин. Для того, щоб Собор відбувся, потрібен кворум - дві третини його членів. Право кандидувати на посаду Предстоятеля можуть правлячі архієреї. Голосування може бути відкритим або таємним.

Підраховує голоси лічильна комісія. Рішення ухвалюють простою більшістю. Якщо кандидати набирають однакову кількість голосів при таємному голосуванні - буде наступний його тур. Якщо рівна кількість голосів при відкритому голосуванні - вирішальним є голос голови, тобто, місцеблюстителя. Після цього новообраний Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату має бути представлений Патріарху Московському і всієї Русі для отримання благословенної грамоти. Предстоятеля УПЦ МП обирають пожиттєво.

Відео ТСН

Один із кандидатів - невідомий донедавна митрополит Антоній, якого особисто підтримує патріарх Кирил.

Незважаючи на те, що з 2011-го року митрополит Володимир тяжко хворів, але продовжував жити, йому вже тоді почали підбирати заміну. Кремль та колишня влада в бажанні змістити предстоятеля УПЦ МП вдавалися до різких дій стосовно нього самого та оточення. Кажуть, очікування смерті Володимира в Кремлі було настільки сильне, що прощатися з предстоятелем Української православної церкви гості з Москви приїжджали двічі. Але митрополит продовжував жити.

У вересні 2013-го Блаженнійший Володимир відвідав Одесу, де поспілкувався з постійними членами Синоду та розповів про намагання "Сім'ї" його позбутися.

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"Розповів, що на нього чиниться тиск зі сторони колишнього президента та можновладців з метою звільнення престолу митрополита і піти у відставку заради обрання нового предстоятеля", - говорить Олександр Драбинко, секретар Предстоятеля Української Православної Церкви Московського Патріархату.

А Кремль та влада бачили предстоятелем нікому досі не відомого Антонія, на той момент ректора духовної академії, минуле якого тісно пов'язане з Москвою. Тому для Патріарха Кирила він був і є ідеальною кандидатурою. Антоній довгий час працював у Москві. Навчався в тамтешніх семінаріях.

Тож кар'єра ректора академії стрімко пішла вгору. Попри волю Володимира, його вводять в постійні члени Синоду та роблять керівником справ церкви. Антоній починає разом із командою Януковича працювати на повалення Володимира. Предстоятель Української церкви попри свій стан намагався боронити церкву від захоплення і зрозумів, із ким має справу. Один із членів Синоду передав ТСН унікального листа.

"Передчасні амбіції Преосвященного владики Антонія щодо обійманого нами престолу київських митрополитів, змушують нас висловити недовіру до Його Високопреосвященства", - ідеться в листі.

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Володимир попросив звільнити Антонія з обійманих посад - керівника справ церкви та ректора Київської духовної академії та семінарії. Проте члени Синоду проігнорували вимогу свого Предстоятеля. Тим часом, тодішньому президенту Януковичу доповідають про кожен крок Антонія на шляху до посади Предстоятеля УПЦ МП.

"... митрополит Антоній продовжує намагання заручитися підтримкою на посаду глави церкви як із боку українських посадовців, так і Московської патріархії. Так, 9 лютого він провів зустріч із радником президента Сергієм Льовочкіним, 10 лютого - головою зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополитом Волоколамським Ілларіоном (Алфеєвим)..., а наприкінці лютого планує зустрітися з главою РПЦ патріархом Кирилом (Гундяєвим)", - говориться в листі.

Тим часом усередині УПЦ МП розгорається справжня війна. Оточення Володимира в особі його секретаря і опікуна Олександра Драбинка стають предметом нападів з боку прокремлівських ієрархів УПЦ МП. Останнім не подобаються надто автокефалістські настрої оточення Блаженнійшого. Драбинко - намагається відгородити Володимира від тиску влади і сам стає заручником - його ізолюють від митрополита і тримають за містом. Увесь цей час у них триває війна з Антонієм.

Проте після перемоги Майдану і втечі Януковича на Священному Синоді в лютому цього року місцеблюстителем обирають не Антонія, а митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія. Члени Синоду добре розуміли, що Антоній - креатура Януковича та Кремля, тому, не перебуваючи під тиском Банкової, віддали свої голоси Онуфрію, людині, яка веде чернечий спосіб життя, аскетичний та віддалений од політики. У нього немає дорогих авто та будинків, живе Онуфрій в єпархіальному управлінні в Чернівцях. Проте зараз ходять чутки, що місцеблюститель Онуфрій уже нібито написав рапорт і висловив підтримку Антонію. Кажуть, тут "стирчать вуха" Кремля.

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За нашими даними, останнім часом у Лавру постійно навідується другий секретар посольства Російської Федерації в Україні Ігор Шаповалов, який привозить інструкції. Саме з цими інструкціями пов'язані останні чистки в УПЦ МП, звідки звільнили майже все оточення Блаженнійшого Володимира, яке мало проукраїнські позиції. Указані ротації і зміни проведені саме митрополитом Антонієм, який іще досі бачить себе на престолі.

Архієрейський собор, подейкують, планують провести в Херсонесі, на день хрещення Русі, куди прибуде патріарх Кирил, і там хочуть обрати нового предстоятеля УПЦ МП. Хто це буде - Антоній чи Онуфрій - сказати важко. Проте зрозуміло одне - вони мають сильний проросійський вплив.

Не виняток, що можлива третя кандидатура, яку підтримає й нинішня українська влада.