Стрєлкову інкримінується створення терористичної організації та вчинення терактів в Україні

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, правоохоронними органами надано відповідну юридичну оцінку діяльності так званого голови Ради безпеки – міністра оборони «Донецької народної республіки», громадянина Росії Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та стосовно нього відкрито кримінальне провадження за фактом створення ним терористичної організації.

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Зокрема у повідомленні зазначається, що він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч.1 ст.294 (масові заворушення), ч.3 ст.258 (теракт) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що протягом березня-квітня цього року, з метою вчинення терактів на території Української держави вказаний росіянин створив терористичну групу, керував її діяльністю, організував масові заворушення у Харківській, Луганській, Донецькій областях, Автономній Республіці Крим, що супроводжувалися насильством стосовно громадян, а також погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель та споруд. Окрім того, він вчинив терористичний акт, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

У вказаному провадженні об’єднано низку інших злочинних епізодів. Зокрема, стосовно самопроголошеного «губернатора ДНР» Павла Губарєва за фактами вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України).

Також розслідується факт організації громадянином Росії І.Бєзлєром, за попередньою змовою із І.Гіркіним, масових заворушень на території Донецької області (ч.1 ст.294 КК України) та факт сприяння заступником самопроголошеного мера Слов’янська І.Перепечаєнком терористичній організації під керівництвом Гіркіна.

В рамках вказаного провадження досліджується факт сприяння терористичній діяльності І.Гіркіна громадянином України К.Голубничим, який 30 квітня на виконання вказівок цього терориста провів зустріч у Сімферополі з членом організації «Юго-Восточный фронт», під час якої домовився про нелегальне постачання зброї у південно-східні регіони України, а також про фінансування терористичної діяльності на території Української держави (ч.1 ст.258-3 КК України). Наразі українця затримано, йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Стосовно І.Бєзлєра та І.Гіркіна складено повідомлення про підозру, та надано судом дозвіл на їх затримання для обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Згадане кримінальне провадження за фактом створення терористичної організації розслідується Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, а процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою України, зазначається в повідомленні.