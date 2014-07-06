До звільненого Слов’янська везуть хліб і воду – Аваков

До Слов’янська Донецької області привезли хліб і воду. Про це повідомив в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Радіо Свобода.

«О 7.30 на площу Слов’янська прибула колона з Харкова у супроводі першого заступника голови ДСНС полковника Волобуєва з 5000 хліба, 5000 бутлів води», – зазначив Аваков.

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За словами керівника МВС, наразі із Дружківки Донецької області до Слов’янська рухається колона, яка везе 5 тисяч буханок хліба. А зі Святогорська буде доставлено 5 тисяч пляшок води, 400 банок м'ясних консервів та 200 банок рибних консервів.

Напередодні українські військові звільнили від бойовиків Краматорськ і Слов'янськ. Бойовики залишили також міста Дружківка та Костянтинівка Донецької області.