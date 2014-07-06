Переселенцям зі Слов'янська ще зарано повертатися додому - Полторак

Мешканцям Слов'янська, які покинули місто, ще зарано повертатися назад.

Про це в прямому ефірі інформаційної програми "События" на каналі "Україна" заявив командувач Національною гвардією Степан Полторак, повідомляє прес-служба каналу.

Полторак вважає, що "вчорашні та сьогоднішні події навколо Слов'янська можна вважати переломними".

"Тому, що місто Слов'янськ було людської фортецею, звідти починалися всі бойові зіткнення, там знаходилося найбільше угруповання військових терористів. Тому саме звільнення Слов'янська я б вважав переломним моментом у всьому нашому русі при звільненні Сходу України від терористів", - підкреслив він.

Читайте такожУкраїнські військові взяли під повний контроль Слов’янськ і Краматорськ

Командувач зазначив, що обстановку в Слов'янську контролюють Національна гвардія та Збройні сили.

"В місто увійшла міліція. На даний момент міліція приступає до патрулювання міста, вулиць, дворів. Ситуація все ще непроста. Були зіткнення з невеликими групами озброєних людей, які залишилися в місті. Є спроби заважати нам. Але вони присікаються тими силами, які знаходяться в Слов'янську", - сказав він.

Відповідаючи на запитання ведучої програми про те, через який час жителі можуть повернутися в місто, Степан Полторак зазначив, що "ще потрібно попрацювати в Слов'янську".

"Зараз працює інженерна розвідка, Національна гвардія, нам потрібно обстежити особливо центр міста, де багато замінованих підвалів, горищ. Дуже багато вилучено зброї, протитанкових і зенітно-ракетних засобів. У тих об'єктах, які ми вже встигли обстежити, виявлене зброю обчислюється в десятках і сотнях. Тому, думаю, що жителям Слов'янська повертатися ще зарано. Коли ми закінчимо роботу і будемо готові до прийому, мирні жителі обов'язково про це дізнаються", - говорить він.

Читайте такожМВС "візьметься" за міліціонерів Слов'янська

За словами командувача Нацгвардією, "після подій у Миколаївці, після того, як Слов'янськ був закритий повністю, після того, як були нанесені точкові удари по місцях перебування терористів, розуміючи, що у них є одна ніч, щоб піти - терористи йшли поспішно".

"Коли ми увійшли в місто сьогодні вранці, то спостерігали картину, коли на вулицях валялися бронежилети, каски і т.д. Тобто вони йшли поспішно, і, природно, люди, які перебували в підвалах, просто виходили і бачили, що їх ніхто не охороняє", - підкреслив він.

Полторак запевнив, що зараз головне завдання Національної гвардії - "звільнити весь Донбас, Луганську область, від людей, які не хочуть жити в мирі". "Тому, наша тактика буде наступальною. Ми будемо їх переслідувати і знищувати. Ті, хто добровільно здадуть зброю - з ними розбиратимуться правоохоронні органи. А ми з ними будемо розмовляти дуже жорстко", - говорить Степан Полторак.