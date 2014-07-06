СБУ відкрила провадження проти радника Путіна Глазьєва

Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко, передає Радіо Свобода.

«Наші слідчі ухвалили рішення про відкриття кримінального провадження щодо Глазьєва як ключової фігури, людини, яка, на переконання наших слідчих, є одним з організаторів – за участі Царьова і інших, щодо яких розслідуються кримінальні справи – злочинних «східняків» в Москві з планування військових операцій, надання терористам тієї чи іншої допомоги, планування спеціальних інформаційних операцій», – повідомив Наливайченко.

Читайте такожПорошенко відповів раднику Путіна, який назвав його нацистом «Йому слід дати свідчення, що саме Аксьонов (самопроголошений «прем’єр» Криму Сергій Аксьонов – ред.), Царьов йому радять, які саме завдання ці люди від нього отримують», – сказав голова СБУ.

За словами Наливайченка, СБУ має намір отримати свідчення Глазьєва у плануванні військових операцій та дискредитації України.

Нагадаємо, Глазьєв відомий своїми шовіністичними висловлюваннями і, зокрема, прямими закликами до військової агресії. Так, 10 червня він закликав Росію завдати "випереджувального" удару по українській армії, поки вона не зміцнилася.