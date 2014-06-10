Радник Путіна запропонував вдарити по українській армії, щоб не дати їй зміцніти

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це Сергій Глазьєв заявив в ході круглого столу в Москві. «Хочу нагадати слова Черчілля: «Той, хто між ганьбою і війною вибирає ганьбу, отримує і війну, і ганьбу одночасно». Це сучасна війна. Це не означає, що нам треба рухати наші танки на Київ, але, принаймні, припинити геноцид населення ми вправі», - сказав він.

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«Для цього достатньо закрити небо і використати той же механізм придушення військової техніки, який застосували ті ж американці в Лівії, які спочатку закрили небо, потім з повітря розстріляли бронетехніку, артилерію, авіацію і таким чином зробили той режим, з яким вони воювали, небоєздатним. У нас ще є можливість це зробити, через півроку такої можливості вже не буде», - сказав Сергій Глазьєв.

Він заявляє, що влада України взяли курс на мілітаризацію та мобілізацію населення проти Росії. «Подивіться динаміку - якщо в грудні нацистів було 2 тис. осіб в Києві, в лютому - 20 тис., у травні їх вже 50 тис. разом з військовослужбовцями, в середині літа їх буде 100 тис., у вересні їх буде 200 тис., до кінця року вони поставлять під рушницю 500 тис. осіб», - сказав Сергій Глазьєв і додав, що в Україні проводиться розконсервація військової техніки.

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«Ми отримуємо потужну військову машину, орієнтовану проти нас, нашпиговану нацистами, ідеологічно зарядженими проти Росії... Кінцевою метою цієї дії є війна з Росією. Ми не зможемо, втративши Донбас, зберегти мир, окільки наступна мета, яка декларується - Крим», - сказав він.