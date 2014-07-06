План дій АТО розроблено Генштабом, рух буде кожен день - Аваков

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, перебуваючи в зоні проведення антитерористичної операції, повідомили УНІАН у прес-службі МВС України.

«У нас є план дій, розроблений Генеральним штабом, згідно з яким ми діємо. Рух буде кожен день», – підкреслив Аваков.

Коментуючи факт втечі бойовиків зі Слов'янська, глава МВС зазначив, що досить грамотні тактичні дії українських силовиків не залишили терористам іншого вибору.

Читайте такожСили АТО звільнили чотири міста та відновлюють контроль над кордоном (карта)«Під покровом ночі колона частково пройшла повз шостий блокпост, який знаходиться на горі Карачун, зверху, і перекривав направлення на Краматорськ тільки вогневим контактом. Саме тому з вимкненими фарами частина машин вийшла, в тому числі, покидавши важку зброю в Слов'янську», – підкреслив міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 5 липня, сили АТО звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ.

Бойовики, які залишили ці міста, зайшли в Луганськ і Донецьк.