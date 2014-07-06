У Слов'янську звільнені з полону Павло Юров, Денис Грищук і Ірма Крат

Про це повідомляє Телекритика з посиланням на адвоката Олега Веремієнка.

За його словами, всі троє вийшли на волю завдяки діям українських військових. Однак про деталі цієї операції Веремієнку нічого невідомо.

Павло Юров та Денис Грищук сьогодні, 6 липня, мають прибути до Києва. Ірма Крат уже у безпеці та перебуває разом зі своїми рідними.

Читайте такожЗМІ: У Слов'янську сепаратисти викрали активістку МайдануІрму Крат у Слов'янську захопили сепаратисти 20 квітня за звинуваченням у тортурах антимайданівців і розстрілі "Беркута". Терористи заявляли журналістам, що до Слов'янська вона приїхала «щоби завдавати шкоди».

Павла Юрова та Дениса Грищука терористи викрали 25 квітня у Слов`янську. Художниця Катерина Єрмолаєва, яка товаришує з Грищуком, розповіла, що до міста тоді вони приїхали з Донецька, аби подивитися, що там відбувається.

«Просто гуляли в Слов`янську та викладали фото у Facebook», - сказала вона.