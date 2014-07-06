Правопорядок у Слов`янську охоронятимуть посилені наряди міліції – Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляється на сайте МВС.

«Ситуація в місті буде нормальна, коли тут буде вода і електроенергія, тоді ситуація буде налагоджуватися. Сьогодні зайшла міліція. Це будуть посилені зведені загони міліції", - зазначив міністр.

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"Військові потихеньку з міста вийдуть, вони будуть стояти на бойових позиціях навколо, де їм і належить. Тут буде працювати міліція, загони Національної гвардії, для того, щоб був порядок, – підкреслив Аваков.