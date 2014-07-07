Суддю Кірєєва оголосило в розшук МВС

Як зазначається на сайті МВС, Кірєєв входить до категорії осіб, які "переховуються від органів прокуратури".

Стаття, за якою він звинувачується, - ст.375 ч.2 (ст 375 - Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови). Відзначається, що запобіжний захід не застосовувався.

Крім того, повідомляється, що Кірєєв зник 2 липня у Києві.

Читайте такожКірєєв виніс неправосудний вирок у газовій справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко - ГенпрокуратураЯк повідомляв УНІАН, Верховний суд України розглядає подання Генеральної прокуратури щодо позбавлення недоторканності судді Печерського райсуду Києва Кірєєва.

За словами голови ВСУ Ярослава Романюка, після розгляду подання у Верховному суді відповідні документи будуть направлені на розгляд до Верховної Ради.

“Надійшли відповідні документи за підписом генерального прокурора до Верховного суду для того, щоб голова ВСУ ініціював питання у Верховній Раді щодо надання згоди на затримання і арешт Кіреєва», - підкреслив Романюк.

“Ці документи зараз у Верховному суді, ми їх опрацьовуємо, рішення ще не прийнято”, - сказав він у коментарі журналістам 19 червня.

Раніше повідомлялося, що Кірєєва оголосила в розшук Генеральна прокуратура України.