ВСУ вирішує, чи позбавляти суддю Кірєєва недоторканності

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив під час перерви у засіданні 12 з'їзду суддів України голова ВСУ Ярослав Романюк.

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За його словами, після розгляду подання у Верховному суді відповідні документи будуть направлені на розгляд до Верховної Ради.

“Надійшли відповідні документи за підписом генерального прокурора до Верховного суду для того, щоб голова ВСУ ініціював питання у Верховній Раді щодо надання згоди на затримання і арешт Кіреєва», - підкреслив Романюк.

“Ці документи зараз у Верховному суді, ми їх опрацьовуємо, рішення ще не прийнято”, - сказав він.

Разом з тим Романюк не зміг назвати конкретні терміни, коли може бути прийнято рішення щодо Родіона Кірєєва із направленням документів до парламенту.