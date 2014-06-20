Суддю Кірєєва оголосили в розшук

Про це повідомив голова Верховного суду Ярослав Романюк, інформує Сегодня з посиланням на 5 канал.

Генеральна прокуратура України передала до Верховного суду документи щодо ініціювання затримання та арешту судді Родіона Кірєєва.

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За даними відомства, суддя Кірєєв "виніс завідомо неправосудну постанову про зміну підсудній Тимошенко запобіжного заходу із підписки про невиїзд на взяття під варту", "умисно, систематично та грубо порушував передбачене чинним законодавством України право підсудної Тимошенко на захист", та виніс у справі Юлії Тимошенко неправосудний вирок.