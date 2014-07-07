В Антрациті терористи вкрали з постаменту черговий танк

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУМВС в області Тетяна Погукай, 6 липня о 12.00 озброєні автоматичною зброєю люди у камуфляжному одязі зняли танк Т-34 з постаменту, який розташований на перетині вулиць Менжинського і Кірова у м. Антрацит.

Даний факт зареєстрований у ЄРДР за ч. 1 ст. 297 КК України (наруга над могилою, іншим місцем поховання, над трупом або урною з прахом покійного, а також викрадання предметів, що знаходяться в місці поховання).

Читайте такожУ Донецьку терористи намагалися викрасти з музею танки часів ВВВДана стаття передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.