В Антрациті терористи вкрали з постаменту черговий танк

12:44, 07 липня 2014
Політика
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В Антрациті Луганської області озброєні сепаратисти зняли з постаменту танк Т-34.

В Луганській області продовжують красти танки / informator.lg.ua

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУМВС в області Тетяна Погукай, 6 липня о 12.00 озброєні автоматичною зброєю люди у камуфляжному одязі зняли танк Т-34 з постаменту, який розташований на перетині вулиць Менжинського і Кірова у м. Антрацит.

Даний факт зареєстрований у ЄРДР за ч. 1 ст. 297 КК України (наруга над могилою, іншим місцем поховання, над трупом або урною з прахом покійного, а також викрадання предметів, що знаходяться в місці поховання).

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