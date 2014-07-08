У Краматорську українські військові не дали знести Леніна
Увечері 7 липня у Краматорську кілька десятків українських патріотів зібралися зносити пам'ятник Леніну, що стоїть на центральній площі міста біля виконкому.
Вони скооперувалися за допомогою Facebook і активно анонсували свій захід у соцмережі. Але зносу пам'ятника завадили українські військові, які зараз контролюють місто, повідомляє ТСН .
Один з чотирьох БТРів, що розмістилися на площі, стояв безпосередньо перед пам'ятником, а солдати сказали мітингувальникам, що зносити пам'ятник незаконно.
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Користувачі соцмереж повідомляють, що своїми діями українські військові ввели у ступор місцевих прихильників сепаратистів, які прийшли подивитися, як будуть зносити "їхнього Леніна".
"Одна вчителька української мови з 24-ї школи увесь час комусь по телефону розповідала, що приїхав БТР і зараз будуть завалювати "нашого Леніна", але впала у ступор, коли військові перегородили шлях "розлюченому натовпу бендерівців", - описує подіїї користувач Facebook Dmytro Lavryk.