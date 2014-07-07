Британський міністр у справах Європи відвідає з офіційним візитом Дніпропетровщину

У середу, 9 липня в рамках офіційного візиту в Україну до Дніпропетровщини завітає державний міністр у справах Європи міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Лідінгтон.

Про це повідомив радник голови облдержадміністрації Борис Трейгерман під час прес-конференції в Дніпропетровській ОДА.

«Великобританія як одна з лідируючих країн Європи виступає за те, щоб Росія припинила підтримувати сепаратистів в Україні, за жорсткіші санкції по відношенню до Росії, а також вимагає припинення поставок зброї через кордон до нашої країни. На сьогодні Великобританія підтвердила, що готова надати фінансову допомогу Україні для подальшого розвитку. Все це говорить про те, що вона бачить Україну своїм стратегічним партнером», - зазначив Трейгерман.

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Борис Трейгерман додав, що візит міністра в область не випадковий. Він носитиме суто політичний характер.

«Україна показала всьому світу своє прагнення йти в Європу, а Дніпропетровськ показав те, як він може боротися з сепаратизмом», - наголосив він.

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Саме ситуація, яка склалася на сході України, а також на Дніпропетровщині, стане основною темою обговорення на ключовій зустрічі візиту між Девідом Лідінгтоном та губернатором Ігорем Коломойським. Після цього відбудеться їх спільна прес-конференція для представників ЗМІ. Також міністр, зокрема, планує зустрітися з головою обласної ради Євгеном Удодом та з представниками студентської молоді регіону.

У Дніпропетровській ОДА додають, що це перший візит до області політика такого високого рівня після підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом.