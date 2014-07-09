Львівська облрада затвердила Програму протидії тероризму в області



Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення сьогодні під час пленарного засідання сесії Львівської обласної ради проголосувало 66 депутатів.

Метою затверджено програми є „визначення превентивних заходів, спрямованих на посилення захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих об’єктів та недопущення проявів тероризму на Львівщині”.

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На реалізацію цієї програми обласна рада виділяє з бюджету області понад 500 тис. грн за рахунок зменшення видатків, передбачених в обласному бюджеті на виконання Програми розвитку мережі комунальних аптек у Львівській області та забезпечення населення соціальними ліками, а також за рахунок зменшення обсягу резервного фонду.

За ці кошти планується придбати оргтехніку для забезпечення роботи штабу координаційної групи антитерористичного центру та засобів зв’язку для забезпечення роботи спецпідрозділу „Центру спеціальних операцій „А”.

Довідка УНІАН. У Львівській обласній раді 114 депутатів.