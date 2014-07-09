Турчинов вважає КПУ "політичною силою, яка ненавидить свій народ"

За його словами, в Україні "не повинно залишитися політичних сил, які ненавидять свій народ і підтримують окупантів", цитує Турчинова Новий час.

"Колись Нюрнберзький процес поклав край фашизму в Європі, сподіваюся, що суд прийме справедливе рішення і покладе кінець в Україні такому небезпечного рудименту тоталітаризму, як Комуністична партія і комуністична ідеологія", - підкреслив Турчинов.

Нагадаємо, Міністерство юстиції просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити діяльність КПУ.

На початку травня Турчинов попросив Мін'юст перевірити діяльність КПУ на предмет законності і заявив про можливість її заборони в судовому порядку у зв'язку з її можливою участю й активною підтримкою бойовиків в Донбасі.

14 червня голова СБУ Валентин Наливайченко надав до Мін'юсту документи про заборону КПУ.

СБУ заявляла про те, що в Луганській області місцеві представники КПУ вербують бойовиків і постачають стрілецьку зброю до місця бойових дій.