Росія протримає українську льотчицю Савченко в СІЗО до кінця серпня
15:59, 09 липня 2014Політика
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Суд у Воронежі залишив українську льотчицю Надію Савченко під вартою у воронезькому СІЗО до кінця серпня, захист намагається оскаржити запобіжний захід.
Надія Савченко
Про це повідомив в середу РИА Новости представник Новоусманского райсуду.
Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО. За даними ЗМІ, вона знаходиться в слідчому ізоляторі в російському Воронежі.
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У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії, а під час перевірки документів в одному з населених пунктів була затримана. З'ясувалося, що Савченко проходить в якості підозрюваної у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.
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