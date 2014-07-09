Росія протримає українську льотчицю Савченко в СІЗО до кінця серпня

Про це повідомив в середу РИА Новости представник Новоусманского райсуду.

Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО. За даними ЗМІ, вона знаходиться в слідчому ізоляторі в російському Воронежі.

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У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії, а під час перевірки документів в одному з населених пунктів була затримана. З'ясувалося, що Савченко проходить в якості підозрюваної у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.